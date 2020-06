Capannone in fiamme: tre autobotti per domare il rogo

SENIGALLIA - Allarme e paura: i vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 12.50 circa a Senigallia in via Abbagnano per l'incendio di un capannone. La squadra di Senigallia coadiuvata dai colleghi di Ancona stanno intervenendo con tre autobotti, un'autoscala, un mezzo per le ricariche delle bombole d'aria e l'autovettura del funzionario presente sul posto.



