SENIGALLIA - Essendo terminati i lavori della nuova linea del gas metano, domani inizieranno quelli di tutti gli altri sottoservizi di viale Anita Garibaldi, partendo da via Mercantini fino alla rotatoria di via Capanna. Lavori che comporteranno la necessità di chiudere al traffico il tratto di viale Anita Garibaldi, compreso tra via Mercantini e via La Marca, a partire da domani, mentre via Mercantini rimarrà chiusa per circa dieci giorni dal 28 novembre.

Tra i molteplici interventi, i lavori prevedono la realizzazione di una doppia fognatura: una linea preposta alla raccolta delle acque bianche di provenienza meteorica e una linea alla raccolta delle nere. «Ciò consentirà di ridurre notevolmente il rischio idraulico dell’intero quartiere – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici - una volta che le tubature delle acque bianche saranno arrivate a piazza Diaz e convogliate nel fosso Sant’Angelo. Inoltre, si otterrà un notevole risparmio economico in quanto non sarà più necessario sollevare tutte le acque miste, bianche e nere, per convogliarle al depuratore». I lavori prevedono, per ciascun edificio che si affaccia su viale Anita Garibaldi la predisposizione degli allacci alla nuova fognatura, sia per le acque bianche che per le nere.



«Per tale motivo – conclude l’assessore - si invitano gli amministratori di condominio e i singoli cittadini a prendere contatto con l’Ufficio Strade, tramite l’indirizzo mail strade@comune.senigallia.an.it al fine di individuare con precisione l’ubicazione dei pozzetti d’allaccio. E’ da porre nella dovuta evidenza che i lavori di allaccio alla nuova fognatura eseguiti in questa fase, avranno costi estremamente più bassi rispetto ad allacci effettuati a lavori ultimati». L’Amministrazione comunale sta, inoltre, predisponendo la progettazione del successivo tratto di viale Anita Garibaldi, da via Mercantini a piazza Diaz, parzialmente finanziato con 850mila euro provenienti dal Pnrr.