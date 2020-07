Cantiere al pronto soccorso, cambia l’accesso: durerà fino a settembre

SENIGALLIA - Partiti i lavori del pronto soccorso che dureranno fino a settembre per ridisegnare gli spazi della nuova area emergenziale che prevede la messa in sicurezza del triage. L’accesso dei pazienti non deambulanti avverrà dalla camera calda mentre il pedonale è stato spostato nel secondo ingresso, già presente ma mai utilizzato, della sala d’attesa.

«Un grande traguardo raggiunto - sostengono i delegati sindacali della Fp Cgil Giacomo Mancinelli e Nadia Manuali -, risultato di un costante e tenace lavoro svolto da noi, con continue segnalazioni e pressing, e dal direttore Gianfranco Maracchini che ha sempre ribadito la necessità delle opere in corso». Non è stata compromessa l’operatività del servizio, garantito nel migliore dei modi come sempre ha fatto il personale: dal direttore al coordinatore, ai medici, Infermieri, operatori socio sanitari ed ausiliari specializzati. «Meritano un grande ringraziamento – continuano i sindacalisti -, sono stati impegnati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus, senza mai mollare ma affrontando con professionalità l’emergenza. Da ringraziare per l’ottimo lavoro svolto gli operatori del 118, i tecnici di radiologia, il servizio interno per la staffetta e tutti i servizi tecnici e amministrativi compresa l’impresa di pulizie». Ringraziamenti estesi alla direzione dell’Area Vasta 2, alla direzione medica dell’ospedale, al direttore del Servizio di Prevenzione e protezione e all’ufficio tecnico. «Auspichiamo – concludono - il prosieguo con l’installazione della Tac ed i lavori per la separazione dei percorsi sporchi e puliti».

