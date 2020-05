Canneto a luci rosse e anche soggetti pericolosi: tornano le proteste

SENIGALLIA - Con la riapertura delle spiagge è tornato a popolarsi il canneto a luci rosse di Cesano. Diverse le lamentele negli ultimi giorni da parte dei residenti che abitano lì vicino e vanno a passeggiare sulla spiaggetta davanti alla foce del fiume, dove inizia il canneto e dove senza addentrarsi è possibile assistere ad evidenti atti osceni. «Stavo passeggiando in spiaggia – racconta una lettrice che ha contattato la nostra redazione – quando ho visto un uomo che si stava masturbando. Era proprio all’inizio del canneto. Io non sono entrata e mai mi addentrerei lì. Stavo passeggiando sull’arenile e si vedeva bene, poi in lontananza due uomini tra la vegetazione stavano facendo sesso. Sono disgustata».

Non si tratta di una segnalazione isolata perché sui social un residente di Cesano si è sfogato raccontando qualcosa di molto simile. «Non è possibile usufruire della spiaggia tra le Piramidi e l’argine del fiume – lamenta -. Assistere a certi spettacoli e al viavai di gente con turbe evidenti è frustrante. Nessuno vorrebbe questo schifo sotto casa. Dopo due mesi di tranquillità ritrovarsi subito con gente che si fa vedere a gesti osceni, appena arrivi vicino a quel posto, fa rimontare la collera verso qualcosa che sei tuo malgrado costretto a subire». Il residente segnala che ci sono anche altri problemi legati al canneto. «Oltre al campionario che ruota intorno alla sfera sessuale deviata – aggiunge - quel posto è frequentato da spacciatori e altri soggetti poco raccomandabili. Ho visto una mamma sconvolta che correva via dalla foce con il suo bambino dopo che uno le aveva fatto vedere tutto il suo campionario di sconce nefandezze oltre alle sue nudità». Appena è scattata la fase due, a quanto pare, si sono dati appuntamento senza rispettare però il distanziamento sociale.

