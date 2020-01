Senigallia, cani lasciati senza guinzaglio sulla spiaggia. Il bassotto morde la gamba di un avvocato

SENIGALLIA - L’avvocato Alessandro Angeletti morso da un cane mentre fa jogging sul lungomare Mameli. E’ accaduto lunedì pomeriggio. Nulla di grave per lui che però è stanco di quanti non rispettano le regole. «Il problema non è tanto l’episodio in sé – spiega il noto legale – perché per mia fortuna si è trattato di un bassotto. Mi ha morso ad una gamba e la proprietaria ha assicurato che aveva fatto tutti i vaccini. Il vero problema è che i padroni dei cani continuano a lasciarli sciolti sul lungomare. Queste persone limitano la libertà altrui – aggiunge Angeletti – Probabilmente il cane che mi è venuto addosso ha visto una persona correre e si è spaventato, non possiamo mai prevedere le reazioni di un cane. E se fosse stato più grande? Se ci fosse stato un bambino? Per lasciarli liberi c’è lo sgambatoio. Le regole vanno rispettate e mi aspetto che il guinzaglio venga usato. Auspico inoltre controlli e multe per chi non si attiene alle regole come è giusto che sia. Non aspettiamo che qualcuno si faccia male veramente per intervenire». © RIPRODUZIONE RISERVATA