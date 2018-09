«I cani non possono entrare» Scoppia una lite al ristorante Deve intervenire la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lite per un cane indesiderato al ristorante e per la sigaretta elettronica vietata dal titolare. È dovuta intervenire la polizia sabato sera per placare gli animi tra il proprietario di un ristorante del lungomare Da Vinci al Ciarnin e un cliente. Quest’ultimo pretendeva di entrare con il cane e la sigaretta elettronica. Entrambi vietati in quel ristorante. Le regole però non sono piaciute al cliente che ha protestato e n’è scaturita un’accesa lite. Per il timore che la situazione potesse degenerare è stata chiamata la polizia. L’atmosfera si era surriscaldata. Gli agenti, raggiunto il ristorante indicato, hanno riportato la calma e provveduto ad identificare i coinvolti nella lite. Nessuno si è fatto male.