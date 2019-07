I cani si azzufano i padroni pure e uno dei due rimedia un morso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I cani si azzuffano e tra i padroni scoppia una lite. Sono dovuti intervenire i vigili urbani ieri mattina in piazza Simoncelli, durante il mercato, per riportare la calma. L’episodio è avvenuto nella vicina via dei Macelli poi i litiganti si sono spostati nella piazza. Uno dei due meticci è rimasto ferito e si preso un morso anche uno dei proprietari cercando di separarli.