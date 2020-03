«Il mio cane è stato avvelenato». È allarme esche in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Allarme esche nella zona dello stadio dove un cane è stato avvelenato. È salvo grazie al tempestivo intervento del veterinario. La proprietaria, per mettere in guardia quanta più gente possibile, ha fatto un post su Facebook, diventato subito virale. «Questo è il mio cane Achille - ha scritto allegando la foto - che sabato scorso in zona stadio è stato avvelenato con delle esche per topi. Per nostra fortuna ora sta meglio, grazie allo studio veterinario Misa. Abbiamo sporto denuncia verso ignoti, consegnando i video delle telecamere di casa nostra. Avviso tutti i residenti in zona stadio e non, di fare molta attenzione perché cose del genere sono inammissibili». L'avvelenamento è accaduto in prossimità dell'abitazione come se qualcuno avesse gettato l'esca. Un episodio che ha scosso molto i senigalliesi. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto mirato, anche se senza alcun motivo, o se l'esca sia stata gettata a caso. Resta, comunque, inquietante che qualcuno abbia potuto cercare di uccidere un cane, oltretutto molto buono come raccontano i vicini di casa. La proprietaria, per senso civico,ha avvisato subito la cittadinanza.