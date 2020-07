Cane aggredisce un’anziana, i proprietari fuggono e lasciano la signora a terra ferita

SENIGALLIA - È caccia ai proprietari di un cane di grossa taglia che ha aggredito un’anziana: invece di soccorrerla sono fuggiti lasciandola a terra ferita. È accaduto lunedì, verso le 21.30, in piazza Amalfi a Marzocca. La pensionata, una 78enne del luogo, è stata scaraventata a terra dal grosso cane che l’ha poi aggredita. Alcuni passanti sono andati in soccorso all’anziana che è stata poi condotta al pronto soccorso per medicare le ferite.

I proprietari del cane, un ragazzo e una ragazza, sono andati incontro alla donna solo per richiamare l’animale e poi scappare. Secondo alcuni testimoni avevano anche un secondo cane sciolto. Uno solo però ha aggredito la pensionata. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118, i cui operatori hanno iniziato a curare la donna sul posto per poi provvedere al suo trasferimento in ospedale. Ieri la prognosi non era stata ancora comunicata.

Sono scattate le ricerche ma i padroni del cane non sono stati ancora trovati. Dalla descrizione fornita dai testimoni non sembra si tratti di residenti di Marzocca. Gli elementi a disposizione per rintracciarli sono pochi, non si sa neppure di che razza fosse il cane. Chiunque possa avere informazioni utili può rivolgersi ai carabinieri di Marzocca. I due giovani rischiano una denuncia per omissione di soccorso.

