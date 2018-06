Si butta nel canale per recuperare il cane Momenti di panico al molo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il cane finisce in acqua e la padrona si tuffa per salvarlo. Momenti di panico nel pomeriggio di ieri al molo. Una 48enne di Roma non ha esitato a lanciarsi nel canale per recuperare la sua cagnolina, una barboncina, che sembra si sia buttata non appena vista l’acqua nel tratto finale del Misa, a pochi metri dal mare. È accaduto poco prima delle 17 e molti passanti per fortuna erano presenti. Altre persone hanno aiutato la signora a risalire sulla banchina, recuperando anche il cagnolino che pare però non fosse in grandi difficoltà. Nuotava tranquillamente, quasi compiaciuto del bagnetto.Subito è intervenuta anche la guardia costiera che ha l’ufficio a pochi metri di distanza. Per precauzione c’è stato chi ha chiamato il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza, che ha raggiunto dal lungomare Marconi la banchina di levante dove si trovava la 48enne. La signora, a parte il comprensibile spavento, stava bene ed è stata felice di poter riabbracciare la sua cagnolina. Visitata, aveva solo qualche graffio, nulla di preoccupante.I sanitari le hanno chiesto se volesse recarsi al pronto soccorso per accertamenti ma la donna ha rifiutato, preferendo andare a cambiarsi gli abiti bagnati. Un lieto fine insomma. La turista aveva raggiunto la banchina di levante per fare una passeggiata insieme alla cagnolina. Insieme avevano raggiunto il molo e, arrivati all’altezza del faro giallo, il cane si sarebbe lanciato. Lei si è quindi subito buttata per recuperarlo. Secondo le testimonianze raccolte dalla guardia costiera sarebbe stato proprio il cane a buttarsi appena vista l’acqua, e quel salto istintivo ha creato scompiglio facendo preoccupare la padrona che non ha esitato a lanciarsi in acqua per recuperarlo. Scena a cui hanno assistito molti bagnanti e gente di passaggio perché è avvenuta in una domenica soleggiata in cui la riviera era presa d’assalto dai turisti e senigalliesi.