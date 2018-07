I campioni del basket di domani si sfidano alla Summer League

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Gli amatori, ma soprattutto i giovani campioni del basket di domani si sfidano alla nona edizione della Summer League Senigallia. 39 squadre divise in 4 gironi pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi la vittoria finale.Primo giorno di gare e già si registrano i primi grandi duelli sul campo blu/viola della Summer League con partite tiratissime e che si sono decise agli ultimi secondi. Ma andiamo per ordine.Nel pomeriggio spazio alle categorie U13 e U15: i futuri campioni del basket marchigiano non hanno badato alle calde temperature e hanno dato vita a dei match avvincenti pieni di tanto sano agonismo. Uno su tutti il match tra Quelli Belli Sono Fatti Diversi e I Senza Nome finito 25 a 23 allo scadere con un canestro di Diego Arceci.Con il calar della sera, la palla è passata ai dilettanti: Gli Atletico Na Volta, a discapito del nome, hanno dimostrato una certa forma fisica e si sono imposti nelle tre gare in programma: prima contro i Rotatoria di Greg (in una sorta di match tra le “vecchie” glorie del basket marchigiano con Sciarrini, Battistelli e company a sfidare le nuove leve Canullo, Sabbatini, Pegoli, Costantini e Oivi) poi, al termine di una partita punto a punto, contro i Mayacanestro di Mencarelli, Gazzetti, Luciani,Candelaresi, Crinelli, Tonelli e infine contro i Pomodori Analitici.Questi i risultati:Quelli belli sono fatti diversi - Panca boys (u15) 24-8The gaddad - Articolo il (u15) 26-4Airballs - Mobamba mentality (u13) 6-26Quelli belli sono fatti diversi - Articolo il (u15) 23-13I cinque - I senza nome (u15) 15-10Gli schiacciatori - Rosci team (u13) 0-25Rotatoria di greg - Atletico na volta (dilettanti) 22-24Quelli belli sono fatti diversi - I senza nome (u15) 25-23Mayacanestro - Atletico na volta (dilettanti) 12-14Panca boys - I senza nome (u15) 12-21Rotatoria di greg - Pomodori mistici (dilettanti) 17-20The gaddad - I cinque (u15) 24-8Pomodori mistici - Atletico na volta (dilettanti) 20-18