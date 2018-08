Il camionista distratto resta col rimorchio incastrato sotto il ponte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un camion è rimasto incastrato ieri mattina sotto il ponte della Strada Bruciata che collega Senigallia a Trecastelli. Forse non aveva considerato l’altezza. La parte anteriore del camion è passata, il rimorchio è rimasto incastrato. Con una serie di manovre il conducente è riuscito a portarlo fuori ma con ingenti danni per la struttura, rimasta schiacciata per l’impatto e lo sfregamento per riuscire a liberarlo riprendendo la strada. Disagi e incolonnamenti lungo la strada.