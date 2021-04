Camion si scontra con un'auto, finisce fuori strada e si ribalta: illeso il conducente

SENIGALLIA - Paura nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale Corinaldese, dove un mezzo pesante è finito fuori strada e si è ribaltato dopo essersi scontrato con un’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al 118. Illesi gli occupanti dei due veicoli.

L’incidente si è verificato attorno alle 14,45 sulla Sp12. Per cause in corso d’accertamento, il conducente dell’autocisterna che trasportava del percolato si è scontrato con un’auto e poi ha perso il controllo del mezzo pesante: è piombato nel fosso adiacente alla carreggiata, ribaltandosi. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare l’autocisterna e mettere in sicurezza i veicoli. Sul posto i carabinieri e la polizia locale, oltre ai tecnici dell’Arpam per i rilievi sulla protezione ambientale.

