Camillo dimesso dall’ospedale è tornato a casa: era in terapia intensiva da oltre due mesi

SENIGALLIA - Camillo Ruvio è tornato a casa. Ieri i medici l’hanno dimesso dall’ospedale di Torrette: adesso affronterà la convalescenza, poi un altro ricovero, ma fibra e morale sono alti. Conosciutissimo in città, tra i leaders della curva vigorina, Camillo era stato vittima oltre due mesi fa di un grave malore, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ricoverato in rianimazione.

Tutta la città è stata in apprensione per lui, seguendo il decorso della malattia dai post della sorella Fiorella, che gli è sempre rimasta vicina: il primo, qualche giorno dopo il malore, nel quale si leggeva che Camillo reagiva alle terapie pur restando stazionario; il secondo quando Camillo era stato trasferito dalla rianimazione alla terapia intensiva. Vicinissimi a lui anche i tifosi: Angelo Falcinelli, storico punto di riferimento dei Ragazzi della Nord, è stato presente ieri alla dimissione di Camillo.

Altrettanto vicini la Vigor e i giocatori, scesi in campo indossando nel pre-partita la maglia con la scritta «Forza Camillo, siamo tutti con te», i suoi compagni di fede rossoblù che gli avevano dedicato lo striscione «Forza Camillo, lotta e vinci», quelli di altre squadre - Anconitana, Mondolfo - e tanti supporters che gli avevano indirizzato espressioni di incoraggiamento nel gruppo facebook A Tutta Vigor. Adesso Camillo è a casa: «Quando stamattina i medici mi hanno annunciato che mi avrebbero dimesso - ha dichiarato Camillo all’uscita da Torrette- non ci volevo credere. Adesso mi attendono la convalescenza e la fisioterapia per le mie gambe intorpidite da quaranta giorni di letto. Più in là rientrerò a Torrette per un piccolo ulteriore intervento, ma ho voglia di riprendere un po’ della mia vita». E poi c’è l’intatta passione vigorina: prima o poi, passata la buriana, si dovrà pur tornare a giocare. E il sano tifo rossoblù a Camillo non potrà fare che bene. Lui ci ha creduto al punto tale che a Torrette, appena risvegliato e in grado di parlare, per prima cosa aveva chiesto cosa avesse fatto la Vigor…

