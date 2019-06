La camera prenotata non c'è più: aggredisce l'addetto alla reception

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Prenota una camera poi riceve la disdetta ma si arrabbia e aggredisce l’addetto alla reception. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri mattina in un albergo del lungomare di levante. È dovuta infatti intervenire la polizia per riportare la calma e scongiurare il peggio. A perdere il controllo è stato un uomo di origini campane, in compagnia di una giovane ragazza. Si sono presentati in albergo, pur sapendo che non c’erano stanze disponibili. La coppia aveva dovuto lasciare il precedente hotel, dove aveva litigato con i dipendenti. E' intervenuta la polizia. Alla luce dei comportamenti violenti che hanno destato allarme e dei precedenti penali, specie dell’uomo, ai due turisti è stato immediatamente notificato il foglio di via con divieto di ritorno a Senigallia per tre anni. È stato inoltre loro imposto di tornare nel luogo di residenza entro 24 ore.