Cadono pezzi di intonaco operai al lavoro sul pontile della Rotonda

SENIGALLIA - Operai al lavoro da ieri mattina nel pontile della Rotonda a mare, chiuso al passaggio ormai da diversi mesi per via dei distacchi che si sono verificati nella parte sottostante. Nessun pericolo strutturale per il pontile ma, per evitare che qualche bagnante si facesse male con pezzi di intonaco, i passaggi sono stati chiusi in via precauzionale. Da ieri gli operai lavorano per riportare le condizioni di sicurezza. Per iniziare l’intervento hanno atteso la fine della stagione turistica limitando i disagi.