SENIGALLIA - Paura ieri mattina in largo Puccini, all’incrocio con viale Leopardi, dove una bimba in passeggino è stata colpita da un coppo caduto da Palazzo Sbriscia Fioretti. Un dramma sfiorato quello che si è consumato verso le 12, di fianco alla fontana delle oche. La piccola, che ancora non ha compiuto due anni, si trovava dentro la carrozzina. I genitori stavano facendo una passeggiata quando il vento di ieri mattina ha fatto cadere un coppo proprio sopra la carrozzina, mentre si trovava sul marciapiede.

La ricostruzione



La cappottina, che era chiusa, ha attutito il colpo e la bimba è stata raggiunta solo di striscio dal coppo. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 dal vicino ospedale cittadino. La bambina è stata poi trasferita con un codice verde al pronto soccorso di Senigallia, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso e tenuta in osservazione per un trauma cranico di lieve entità.

La polizia locale ha poi provveduto a delimitare l’area con del nastro per evitare che altri pedoni potessero avvicinarsi, in attesa del sopralluogo dei vigili del fuoco. I vigili hanno infatti provveduto a richiedere l’intervento dei pompieri per verificare la presenza di eventuali altri coppi pericolanti, che sarebbero potuti cadere di sotto. Oltre alla squadra di Senigallia, è arrivata anche quella con l’autoscala da Ancona per raggiungere il tetto dell’edificio.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a verificare la situazione per poi rimuovere alcuni coppi che si erano spostati per il vento e avrebbero potuto costituire un elemento di pericolo, per poi mettere in sicurezza l’area. Il nastro è rimasto anche successivamente al loro sopralluogo per evitare che i pedoni passassero troppo vicini all’edificio.



Si trova a ridosso del centro storico davanti a piazza Saffi, in una zona molto frequentata dai pedoni anche perché, a pochi metri dal punto in cui si è verificato l’incidente, è presente la sede della farmacia comune oltre a varie attività. L’edificio in questione è un palazzo storico, da sempre appartenuto alla famiglia Sbriscia Fioretti da cui prende il nome.

Alcuni anni fa è stato ristrutturato e si presenta in buone condizioni. I proprietari hanno, infatti, sempre avuto cura della sua manutenzione. Il vento di ieri mattina però ha fatto cadere un coppo che probabilmente si era spostato. Nei palazzi storici non è la prima volta che accade. Ogni tanto i vigili del fuoco vengono chiamati per rimuove le parti pericolanti proprio come accaduto ieri, con un grande spavento per i passanti visto che c’è sempre movimento in quel marciapiede.