Cade sulla strada sconnessa: Comune condannato a pagare 90mila euro

SENIGALLIA - Una donna inciampa e cade in via XX Settembre e il Tribunale condanna il Comune al risarcimento dei danni, stimati in quasi 90.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali. Il Comune però ricorrerà in appello. Una storia che si protrae da quasi cinque anni e che è finita all’attenzione della Giunta nei giorni scorsi.