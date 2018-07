Cade una ragazza da un piattaforma alta sei metri: choc a Xmasters

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri nel villaggio sportivo di XMasters dove una 31enne, Cristina Pergiaru, è caduta da una piattaforma alta sei metri. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce rossa italiana. Nel frattempo dall’ospedale cittadino è partita anche l’ambulanza medicalizzata con un codice rosso perché i traumi riportati dalla caduta sono apparsi più gravi del previsto.La giovane, di origine romena ma residente in Inghilterra, non riusciva a muoversi. Era evidente che avesse qualcosa di rotto. Nel cadere ha riportato una sospetta frattura del bacino. Di supporto è stata allertato anche l’elicottero, atterrato tra la pista di atletica delle Saline e la Statale, su via Podesti. Troppo problematico fare arrivare l’eliambulanza fino al lungomare di ponente dove ieri ha debuttato la nuova edizione di Deejay XMasters. Tutto il litorale ieri era particolarmente affollato. La polizia locale, che ha gestito la logistica del soccorso, ha raggiunto con una pattuglia il lungomare Mameli dove era avvenuto l’incidente per scortare l’ambulanza a sirene spiegate dalla Cesanella fino a via Podesti alle Saline. L’eliambulanza è poi rientrata a Torrette dove la giovane è stata sottoposta ad accertamenti e poi ricoverata.La manifestazione è andata avanti. Mentre la 31enne veniva soccorsa la gente continuava a postare su Facebook le acrobazie a cui assisteva in diretta. Dallo staff invece hanno prestato sempre massima assistenza alla ragazza, chiamando i soccorsi e rimanendo con i sanitari fino a quando la ferita è stata portata a Torrette. Problematica è risultata anche la viabilità, gestita comunque con professionalità dalla polizia locale. L’incidente poco prima delle 18.30 quando i vigili si stavano già posizionando sul lungomare di levante, dalla parte opposta, perché alle 19 scattava la maxi isola pedonale per la Notte della Rotonda. La concomitanza con l’infortunio ha quindi creato qualche disagio organizzativo superato però scegliendo di far atterrare l’elicottero sanitario alle Saline sulla Statale, zona relativamente meno caotica, per poi scortare a sirene spiegate l’ambulanza fino a lì e consentire così all’equipaggio di Senigallia di affidare la ferita ai colleghi di Torrette. Difficoltoso è risultato anche lo spostamento della 31enne dalla spiaggia fino all’ambulanza a causa del trauma.