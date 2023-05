SENIGALLIA Un incidente che ha rischiato di trasformarsi in tragedia si è verificato ieri mattina lungo via Mastai, in pieno centro. Una donna di 54 anni residente nell’hinterland senigalliese è stata colpita, per fortuna solo di striscio, da una componente di un ponteggio staccatasi all’improvviso. E’ successo verso le 10,30 e il fatto ha destato un certo allarme in città, dove era in corso il mercato ambulante settimanale.

La signora stava passando nei pressi di un cantiere edile in via Mastai quando le è caduto addosso un “fermapiede”, una tavola che nei ponteggi ha lo scopo di arrestare il piede dell’operatore e dovrebbe eliminare il rischio di caduta di materiali dall’alto. Il pezzo si è staccato, per cause in corso di accertamento, precipitando da alcuni metri di altezza. La donna, ferita, è caduta sull’asfalto ma è rimasta sempre cosciente. E’ stata soccorsa dagli operai del cantiere e da alcuni passanti che spaventati hanno lanciato subito l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 con l’ambulanza della Croce rossa, insieme a una pattuglia della Polizia locale. Sono intervenuti anche i carabinieri. La signora, sotto choc e ferita, è stata condotta al pronto soccorso di Senigallia con un codice di media gravità. Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere comunque gravi.