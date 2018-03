Cadavere in spiaggia, forse è del 71enne scomparso lo scorso 5 marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sarà l’autopsia a svelare se il cadavere rinvenuto nel Gargano sia quello del 71enne scomparso a Senigallia lo scorso 5 marzo. A trovarlo è stato un passante sulla spiaggia di Foce Varano nel Comune di Ischitella. La vittima restituita dal mare è in stato di decomposizione, non è stato possibile effettuare un riconoscimento. Inizialmente sembrava che qualche indumento non corrispondesse poi è emerso che indossava gli stivaletti, gli stessi che aveva il pensionato sparito da Senigallia.Il resto dei vestiti probabilmente non sembrava corrispondere perché deteriorati. La famiglia si è subito allertata e, non essendoci altre persone sparite in mare, le attenzioni si sono concentrate su di lui ma solo l’autopsia potrà confermarlo. Era il 5 marzo scorso quando il pensionato, che si era trasferito a Senigallia dopo una vita trascorsa nel milanese, era scomparso. Una giornata di allerta meteo. Era andato a fare una passeggiata al porto per poi cadere nel fiume Misa. Le ricerche sono proseguite per giorni, poi sospese. Tutti si aspettavano che la corrente lo avesse portato a largo e poi verso sud. Ecco perché c’è il timore che quel corpo, che ancora non ha un nome, possa essere del 71enne scomparso dal porto cittadino oltre venti giorni fa. Forse già oggi si potranno ricevere conferme sull’esito dell’esame autoptico, l’unico in grado di risolvere il giallo. Sono ore di grande apprensione per la famiglia, preparata però per questa ipotesi che avevano preventivato. Non speravano più di trovarlo.