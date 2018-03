Scatta la caccia al pusher: parte il fuggi fuggi al Foro Annonario

SENIGALLIA -Spaccio in pieno giorno nella pescheria del Foro Annonario interrotto da un blitz dei carabinieri. Poco prima una discussione tra due extracomunitari aveva attirato l’attenzione dei passanti. Erano quasi le 12 di ieri quando nel luogo più caratteristico del centro storico ha fatto irruzione una gazzella dei militari con lampeggianti accesi.

Due extracomunitari, originari dell’Africa centrale, sono stati visti fuggire dopo una discussione. I carabinieri hanno trovato un gruppo di giovani intorno ad uno dei tavoli in pietra della pescheria. Sopra qualche traccia di “fumo” e nell’aria odore di spinelli. Hanno perquisito le persone presenti e cercato in giro, trovando uno spinello abbandonato a terra, probabilmente non appena sono stati visti arrivare. Un persona verrà segnalata in Prefettura come assuntore. I presunti spacciatori si sono dileguati all’arrivo dei carabinieri.

