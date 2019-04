Cabina sfondata, bottiglie â€‹e vasi rotti: vandali scatenati in spiaggia

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Vandali in azione ai Bagni Licia 99 sul lungomare Alighieri dove hanno sfondato una cabina, danneggiandone altre, rotto i vasi e le sedie di plastica. Anche vetri di bottiglie rotte sparpagliati tra i giochi dei bambini. Ieri il proprietario si è accorto dell’accaduto appena è andato in spiaggia per sistemare lo stabilimento. Sono giornate di grandi manovre per il operatori che si preparano ad accogliere la prima ondata di turisti nel lungo ponte di Pasqua. Il proprietario dello stabilimento balneare ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare l’accaduto.