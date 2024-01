Nato nel ‘40, Michele Millozzi ha sentito battere, forte e vicina, l’ala della Storia. «Mio padre Giacomo, funzionario dell’Ufficio delle Imposte di Cassino, durante la guerra era sfollato, con la famiglia, a Pontecorvo, non lontano da Montecassino, l’occhio del ciclone, nell’occhio del ciclone, nel maggio 1944. «Ero piccolo, e il rombo degli aerei alleati, seguito dal tuono dei bombardamenti, è il primo ricordo della mia vita. Terrorizzato, stringevo sulle orecchie un cappello di paglia, pensando di proteggermi». Poi, nel ‘47, Giacomo viene trasferito agli uffici di Senigallia, dove la famiglia, padre, madre, Michele e la sorella più piccola, nata nel ‘42, vivrà per vent’anni.

«Ho frequentato il liceo Classico Perticari, innamorandomi della storia. E mi sono iscritto a Lettere, a Urbino». Si laurea nel ‘68, con il prof Enzo Santarelli con una tesi sulle “Origini del fascismo nell’Anconetano”, poi pubblicata. «Ma il mio mentore, nel tempo il mio più caro amico, è sempre stato Raffaele Molinelli, docente di Storia Moderna».

L’università

Al suo fianco, Michele inizia la carriera universitaria. «Da assistente volontario, quand’ero già docente di ruolo nella scuola media. Poi, vinco il concorso da assistente di ruolo, ma poiché Urbino non era nelle condizioni di assumermi, Molinelli mi fece “chiamare” dalla Facoltà di Lettere di Macerata, d’intesa col prof Renzo Paci, direttore dell’Istituto di Storia, cui poi sarei succeduto nella carica». Assidua, continua la collaborazione con Raffaele Molinelli. Michele conserva una vecchia bottiglia di Glenlivet. «Ne avevamo bevuto un bicchierino, l’ultima volta che sono andato a trovarlo a Jesi. La figlia, dopo la scomparsa, nel 2005, me la regalò, assieme al suo accendino Dupont, identico al mio». Entrambi formano, con la bottiglia di whisky, mai più toccata, una sorta di altarino laico sulla libreria, nella casa anconetana di via Volterra. «Qui mi sono trasferito nel ‘95, due anni dopo il matrimonio con Rosanna, farmacista, che lavorava nella Farmacia Nazionale di Livia Pergoli, agli Archi. Di stretta osservanza mazziniana, Livia è presto diventata cara amica di famiglia». Al padre di lei, il dottor Piero Pergoli, antifascista impegnato nella Resistenza azionista, medico condotto a Falconara, il prof Millozzi ha dedicato la monografia “Un repubblicano difficile”, Premio Crocioni nell’89. «Livia e io, con altri esponenti della sinistra laica marchigiana, tra cui Enrico Ermelli Cupelli, Bruno Brunori e Raffaele Molinelli, Giancarlo Castagnari e Nicola Sbano, abbiamo fondato ad Ancona, nel 1978, l’Istituto per la Storia del movimento democratico e repubblicano nelle Marche».

Il pensiero

Elessero presidente lo storico, militante antifascista, Max Salvadori, fratello di Joyce Lussu. Insegnava negli Usa, ma passava lunghi periodi nella villa di San Tommaso di Fermo. «Sentivamo l’esigenza di approfondire il filone storiografico liberal-democratico, riconducendoci all’esperienza di pensiero propria dell’azionismo e di Salvemini. Intendevamo distinguerci anche dal mainstream della visione storica, allora egemonizzata dal Pci. Per alcuni anni ho insegnato Storia del Risorgimento: in questa frequentazione storica, si finisce con l’attestarsi su sponde liberali-cavouriane, democratiche-mazziniane o del socialismo riformista». Tante iniziative e molte pubblicazioni. «Nell’81, per la visita ad Ancona di Giovanni Spadolini, da poco nominato presidente del Consiglio, partecipai alla redazione del volume sulla storia del “Lucifero”, glorioso foglio repubblicano di Ancona».

Il rimpianto

Poi, nel 2011, l’Istituto sarà chiuso. «Ma dal ‘92 le attività si andavano sfilacciando, parallelamente al disfarsi del Pri. Un grande rimpianto: scompariva un istituto culturale ispirato a un’idea nobile della democrazia laica, a quella linea culturale liberal-democratica, che considerava imprescindibili i grandi temi della scuola e della sanità». In pensione dal 2010, Michele Millozzi continua ad allungare l’estesa bibliografia di saggi, articoli e monografie. «Di una, quella su Antonio Giannelli, "un patriota del Risorgimento anconitano", sono particolarmente orgoglioso: un personaggio che, anche se titolare di un’importante via cittadina, purtroppo è caduto nell’oblio. Come lo stesso Risorgimento».