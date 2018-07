Bustine di hashish nascoste nel push-up: presa studentessa fresca di maturità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Spacciava a domicilio, con la droga nascosta nel reggiseno push-up. In manette è finita una 19enne senigalliese neodiplomata, sorpresa martedì sera dai carabinieri sotto casa di una cliente. I militari del nucleo operativo, in abiti borghesi hanno notato dei movimenti nei pressi del garage di un’abitazione della zona di via Capanna e sono subito intervenuti. La vendita di una dose di hashish era appena avvenuta. Coinvolte due giovani donne: una 19enne senigalliese ed una 22enne di origini albanesi. I militari si sono qualificati ed hanno chiesto di consegnare la sostanza stupefacente.Dopo un attimo di esitazione, la 22enne, residente nel condominio, ha consegnato un piccolo involucro di plastica blu, contenente una dose di hashish, acquistato alcuni istanti prima, per 10 euro, dall’altra che si era recata appositamente presso la sua abitazione per vendere a domicilio la droga. I carabinieri, convinti che non fosse tutta quella consegnata, hanno rinnovato la richiesta e, questa volta, la 19enne ha tirato fuori due bustine di cellophane, una per ciascuna coppa del reggiseno indossato. Contenevano diverse dosi di hashish pronte per la vendita. I militari, a quel punto, hanno perquisito l’abitazione della studentessa rinvenendo, nella sua camera da letto, un involucro di plastica con un pezzo di hashish, ancora da dividere, un bilancino elettronico di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.Nel portafogli è stata rinvenuta la somma di 180 euro in banconote di piccolo taglio. La studentessa è stata condotta in caserma dove è stata eseguita la pesatura della sostanza stupefacente, risultata hashish, con un peso complessivo di circa 30 grammi. La 19enne, studentessa fresca di maturità, è stata dichiarata in arresto e, su disposizione del pubblico ministero, è stata condotta presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, dove è rimasta fino a ieri mattina, quando è stata poi accompagnata dai carabinieri in Tribunale. L’arresto è stato convalidato e il processo rinviato al 20 settembre. Proseguiranno i controlli dei carabinieri nelle principali piazze di spaccio, in particolare i Giardini Morandi, i giardini della Rocca Roveresca e l’ex pescheria del Foro Annonario.