Senigallia, brividi davanti all'ospedale: investita una 76enne sulle strisce pedonali

SENIGALLIA- Grave incidente stradale questo pomeriggio (13 aprile) a Senigallia, in via Cellini, davanti all'ingresso del parcheggio dell’ospedale: qui è stata investita una donna sulle strisce pedonali. Si tratta di una signora di 76 anni, residente a Senigallia, che stava attraversando da mare verso monte.

La dinamica

E’ stata falciata da una Bmw condotta da un 91enne anch’egli residente a Senigallia. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto due pattuglie della Polizia locale, una per i rilievi e una per gestire la viabilità alternata, necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi.