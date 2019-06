Botte alla ex e abusi sulla figlia minorenne di lei: in manette l'orco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Arrestato dai carabinieri un 44enne senigalliese, che dovrà scontrare oltre 3 anni di carcere. Aveva maltrattato la ex moglie e abusato sessualmente della figlia della donna, minorenne all’epoca dei fatti. I carabinieri della Stazione di Senigallia hanno dato esecuzione ieri ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna nei confronti del senigalliese.Il provvedimento cautelare, arrivato ieri, segue alla irrevocabilità di due precedenti sentenze di condanna diventate quindi definitive. L’uomo è stato condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minori. La prima condanna è relativa ad episodi di violenza domestica accaduti in provincia di Pesaro nel 2007. Le indagini furono avviate sulla base della denuncia per maltrattamenti presentata ai carabinieri dall’ex moglie del 44enne. La seconda condanna, più grave, riguarda il reato di atti sessuali con minorenne. I fatti sono accaduti in provincia di Bologna tra il 2012 e 2016. Le indagini svelarono che l’uomo, tra le mura domestiche, aveva abusato sessualmente della figlia minorenne della donna con la quale all’epoca conviveva.