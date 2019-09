Borselli e zaini nel mirino: ladri scatenati sulle auto parcheggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Topi d’auto in azione a Senigallia e Trecastelli. Mercoledì pomeriggio un muratore è stato derubato del marsupio, lasciato dentro l’auto in sosta a Sant’Angelo, mentre stava facendo un sopralluogo. Qualcuno, notandolo, ha forzato la serratura della portiera per poi prelevarlo e scappare. Dentro non c’erano soldi, il portafoglio lo aveva con sé, ma effetti personali tra cui le chiavi di casa. Dalla polizia locale ha controllato se qualcuno potesse aver riconsegnato le chiavi o il marsupio ma ancora niente. Ieri mattina ha sporto denuncia.Sempre mercoledì pomeriggio a Castel Colonna di Trecastelli un altro furto in un’auto in sosta. «Intorno alle 18, tornando dal mare, passo a trovare i miei – ha scritto la vittima lanciando un appello sui social -. Lascio la macchina lungo la strada davanti casa, come al solito. Una volta tornato giù mi accorgo che mi hanno rubato lo zaino sul sedile, con dentro il telo da mare, un portamonete e gli occhiali da sole. Visto il valore economico praticamente nullo, sono sicuro che li butteranno in giro da qualche parte. Per me hanno un grande valore affettivo, se qualcuno li trovasse fate sapere. Grazie». È accaduto vicino al cimitero.