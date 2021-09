Schianto tra un furgone e un apetto, due feriti: uno portato in gravi condizioni all'ospedale dall'eliambulanza

SENIGALLIA – E' di due feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 14,30 nella zona industriale di Borgo Bicchia, lungo l'Arceviese. Si sono scontrati un furgone e un'Ape. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza, i vigili del fuoco e la polizia locale. Ad avere la peggio è stato l'80enne che guidava l'Ape, colpito su un fianco: in un primo momento aveva perso i sensi, ma poi ha ripreso conoscenza ed è stato portato in volo all'ospedale di Torrette, in codice rosso. Ferito lievemente, invece, il 70enne al volante del furgone.

