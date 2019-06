Un boato sveglia la città: sportello bancomat sventrato da un'esplosione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Brusco riveglio a Senigallia per un colpo esplosivo allo sportello bancomat.Erano circa le 4.45 quando il boato è stato avvertito in mezza città: i banditi hanno fatto saltare il bancomat della Atm Compendium di via Poerio, vicino alla stazione, con la tecnica della "marmotta". Poi sono scomparsi con un bottino ancora in corso di quantificazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri