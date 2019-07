Blitz anti commercianti abusivi in spiaggia: 20mila euro di multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Oltre 3mila oggetti, per un guadagno stimato di 13mila euro, sequestrati. E' questo il bilancio dell'operazione contro il commercio abusivo in spieggia messa in campo dai carabinieri di Osimo. Gli, uomini, in divisa o cammuffati da bagnanti, hanno controllato 12 venditori, di cui 4 sono risultati senza autorizzazione. Si tratta di 4 bengalesi residenti nel Milanse e nel Pesrese. Sequestrati 1.254 accessori per capelli, 635 costumi da bagno, 621 pezzi di bigiotteria, 73 cappelli da mare, 57 vestiti da donna oltre a borse, braccialetti, collane e noci di cocco. Sono state elevate sanzioni amministrative per 20mila euro.