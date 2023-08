SENIGALLIA Colto sul fatto dai carabinieri un ladro che nella notte tra venerdì e sabato ha messo a segno un furto al Campus scolastico, tentando di scappare con 12 computer e 40 euro di spiccioli. In manette è finito un 37enne di origini siciliane e residente in Abruzzo che i militari hanno visto uscire dal polo tecnico professionale Corinaldesi Padovano, al civico 22 di via Rosmini, l’ex Ipsia. E’ stato quindi arrestato per furto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia, guidata dal capitano Francesca Romana Ruberto. I militari sono intervenuti a mezzanotte circa, a seguito dell’attivazione dell’allarme scattato nella scuola.

L’intervento



Arrivati prontamente sul posto, insieme al personale della vigilanza privata, i carabinieri hanno notato un uomo che usciva dall’edificio dell’istituto, tentando di darsi alla fuga. Sono riusciti a bloccarlo e identificato. Si trattava di un 37enne di origini siciliane, residente in Abruzzo. Aveva fatto in tempo a nascondere dietro la siepe la refurtiva, subito ritrovata. Dagli immediati accertamenti fatti sul posto i carabinieri hanno, infatti, rintracciato il bottino che il ladro aveva già asportato e collocato in alcuni sacchi, nascosti dietro la vegetazione esterna all’edificio.

Era pronta per essere portata via. Nei sacchi c’erano 12 pc portatili trafugati dall’aula informatica, del valore di circa 6mila euro. Inoltre c’erano circa 40 euro in monete, che erano stati rubati da un distributore di bevande che il malvivente aveva scassinato per rubare anche il denaro. L’uomo è stato quindi condotto nella caserma di via Marchetti dove, una volta identificato, è stato dichiarato in arresto. La refurtiva, invece, è stata restituita al personale della scuola, grato per l’ottimo intervento.

Ieri mattina si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Ancona. Oltre a convalidare l’arresto, il gip ha disposto gli arresti domiciliari presso l’abitazione in Abruzzo, dove il 37enne ha la residenza e dove, quindi, è dovuto tornare. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso non solo di assicurare alla giustizia il ladro ma di permettere alla scuola di recuperare il materiale informatico, indispensabile per la ripresa delle lezioni che avverrà a settembre.