SENIGALLIA - Sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Senigallia tre persone con l’accusa di furto con destrezza. Si tratta di due uomini e una donna, di età compresa tra i 33 e i 40 anni, tutti residenti nel foggiano.

Alla fine del mese di agosto, stando all’esito delle indagini, avevano rubato 18 confezioni di profumo in un esercizio commerciale di Senigallia, per un valore complessivo di 1.600 euro. Il furto era stato commesso durante l’orario di apertura dell’attività, dove poi erano stati chiamati i militari. La donna aveva prelevato la merce mentre i complici avevano svolto la funzione di “palo”. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica del furto, identificando i ladri che hanno commesso anche altri furti in altre zone d’Italia. Al termine delle indagini sono stati tutti denunciati alla procura della Repubblica, presso il Tribunale di Ancona, per il reato di furto con destrezza in concorso.