Blitz nei negozi di cannabis light: prodotti sequestrati per testarli

di Sabrtina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Blitz della polizia nei due negozi di cannabis light, dove sono stati prelevati quasi 50 campioni di prodotti. Verranno analizzati per verificare se la percentuale del principio attivo sia quella indicata nelle confezioni, prevista dalla legge per la vendita.Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Ancona in collaborazione con il Commissariato di Senigallia, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona che nei prossimi giorni nominerà un perito. Il consulente tecnico riceverà l’incarico di analizzare i campioni prelevati. Anche gli esercizi commerciali della spiaggia di velluto sono finiti nel mirino della Squadra Mobile che sta conducendo un’indagine sulla vendita della cannabis light.