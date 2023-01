SENIGALLIA Un ladro solitario, arrivato in scooter, ha ripulito la cassa del ristorante Il Tesoro dei Pirati sul lungomare Italia, a Marzocca. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. Il titolare si è accorto ieri mattina.

La ricostruzione

«Era uno solo – racconta Talal Hind Karajah – è arrivato con lo scooter poi è entrato dentro e c’è stato un quarto d’ora. E’ successo verso le 2.30 di notte. Ha svuotato la cassa, ha preso tutto anche i centesimi. Secondo me è lo stesso che c’era stato il giorno di Natale, confrontando i filmati mi sembra proprio lui. A Natale non aveva preso nulla e anche in quel caso era sempre uno da solo». Il giovane si è accorto di una telecamera e l’ha spostata poi si è tolto il cappello, forse sentendosi ormai al sicuro. E’ entrato forzando una porta sul retro e si è diretto subito alla cassa. L’ha aperta e ha preso tutto, spiccioli compresi. «Saranno stati sui 150 euro – prosegue il titolare – molte erano monete». Dopo circa un quarto d’ora se n’è andato. Il giorno di Natale un ladro si erano presentato alle 9 ma non era riuscito a raggiungere la cassa e il furto era fallito. Nella notte tra martedì e mercoledì, invece, un furto simile c’è stato al ristorante Alberto Berardi sul lungomare di Marina di Montemarciano.

«E’ sparito il cassetto dove c’erano circa 300 euro tra banconote e spiccioli – racconta Alberto Berardi, titolare del ristorante –, è successo verso le 2 di notte perché è scattato l’allarme ma quando sono arrivato, poco dopo, non c’era più nessuno». Per entrare anche da lui hanno forzato una porta sul retro. Entrambi i ristoratori hanno chiamato i carabinieri. «Adesso metto anche l’allarme visto che le telecamere non bastano» conclude Talal Hind Karajah de Il Tesoro dei Pirati di Marzocca che, tramite i filmati, spera di incastrare il ladro. Né lui, né i carabinieri l’hanno riconosciuto. Non è un volto che avevano già visto ma, per essere arrivato in scooter, non deve abitare troppo lontano.