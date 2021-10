Blitz in casa mentre i proprietari cenano: i ladri sorpresi sono costretti alla fuga

SENIGALLIA - Ladri costretti alla fuga dopo aver tentato un furto in una casa in Strada del Grottino mercoledì sera. Appena i proprietari, che stavano cenando, si sono accorti, ai malviventi non è rimasto altro da fare che dileguarsi. E’ accaduto mercoledì sera nella frazione di Grottino. Il secondo tentativo in pochi giorni, lunedì avevano tentato un furto in un’altra casa nella stessa via.



«Nella serata di mercoledì intorno alle 19.30 dei malintenzionati sono entrati in una casa – spiega Francesco Albani, amministratore del gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” -, nonostante all’interno vi fossero due persone in cucina. Fortunatamente, sentendo alcuni rumori provenire dall’altra stanza, i proprietari sono andati a vedere e i ladri erano già scappati senza portar via niente. Preoccupante resta però il fatto che non si facciano scrupoli ad entrare nonostante vi siano persone all’interno».

I vicini hanno notato aggirarsi una Golf grigio scuro. Lunedì sera i carabinieri sono intervenuti nella stessa via per un tentato furto. In quel caso i proprietari, che erano in casa, hanno visto all’esterno dell’abitazione un uomo e hanno chiamato subito i carabinieri che sono arrivati sul posto. Probabilmente poi sono ritornati. «Mi raccomando in questo periodo cercate di fare maggiormente attenzione – il consiglio di Francesco Albani -, sia a casa nel chiudere bene porte e finestre, sia nel porre maggior attenzione intorno a voi, ad auto o persone sospette, avvisando immediatamente le forze dell’ordine».



Nella frazione di Grottino è andata male per i ladri che sono dovuti scappare a mani vuote per ben due volte. Martedì sera invece, circa un’ora più tardi, sono riusciti ad entrare in una villetta in via Borgo Marzi a Sant’Angelo, facendo razzie e narcotizzando il cane e due gatti. Le vittime sempre più spesso si rivolgono ai social per raccontare l’accaduto e mettere in guardia altre persone. Nessun furto ancora a Senigallia città, come confermano carabinieri e polizia che da tempo non ricevono segnalazioni o denunce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA