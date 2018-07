Blitz anti abusivi all'alba: â€‹sequestrati carrelli e centinaia di vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Blitz all’alba della polizia municipale ieri contro l’abusivismo commerciale. Sequestrati otto carrelli per la vendita degli indumenti e diverse centinaia di capi d’abbigliamento posti in vendita senza il permesso. Un 35enne marocchino, abusivo e clandestino, è stato portato in Questura ad Ancona da una pattuglia per l’espulsione, e sanzionato con una multa da 5.000 per la vendita senza il permesso. È stato anche denunciato perché inottemperante a un decreto di espulsione. I controlli, effettuati dai vigili urbani in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del comune, sono scattati alle 5 del mattino.