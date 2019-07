Bimbi sulla passerella: scoppia lite in spiaggia e poi sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Scoppia la lite in uno stabilimento balneare del lungomare Alighieri per la passerella occupata da due bambini, clienti della struttura confinante. La titolare, una volta tornata la calma, ha voluto informare con un post su Facebook dell’accaduto, riferendo di aver ricevuto minacce da parte di una dipendente comunale, che si era inserita nell’accesa discussione.Il suo post ha scatenato un vivace dibattito sui social tra chi l’ha invitata a denunciare per le minacce e l’abuso d’ufficio la dipendente del Comune e chi invece avrebbe preferito da parte sua maggiore tolleranza verso innocui bambini che stavano solo giocando. La bagnina si è trovata sulla passerella due bimbi, di 2 e 6 anni, intenti a giocare con i loro genitori. Siccome i clienti dovevano passare, ha cercato di spiegare che lì non potevano stare. Oltretutto occupavano il suo spazio pur essendo clienti della vicina. Non sembra che l’abbiano presa bene i genitori e, in poco tempo, si è radunata tanta gente. Tra gli intervenuti anche la bagnina dell’altro stabilimento. Tra urla, insulti e minacce, i bambini con i genitori se ne sono andati, liberando finalmente la passerella.