Bimba ferita sullo scivolo L'ira della mamma «Il parco è indecente»

SENIGALLIA - Una bambina si è ferita ad un dito giovedì pomeriggio mentre giocava nei giardinetti di via Rovereto alle Saline. La madre ha voluto rendere pubblico l’accaduto affidandosi a Facebook. «Porti tua figlia al parchetto, non fai in tempo a fermarla che corre felice per andare a giocare sullo scivolo, sale e si taglia un dito con i vetri presenti all’interno della casetta. Per non parlare dello stato totale del parco, indecente». Nulla di grave per la piccola per fortuna ma lo è il fatto che frammenti di bottiglie rotte siano state abbandonate nella casetta e sullo scivolo, quasi per fare un dispetto ai bambini che poi lo avrebbero utilizzato. Di notte i giardini vengono frequentati da tossicodipendenti e gente che bivacca lasciando ogni genere di immondizia.