Bimba di 4 anni respira male Viene portata all’ospedale resta in osservazione

SENIGALLIA - Ricoverata per una crisi respiratoria una bambina di 4 anni. La piccola è stata portata in ospedale dai genitori preoccupati. Aveva problemi a respirare ed è stata quindi trasferita dal pronto soccorso, dove è arrivata, al reparto di Pediatria dove è stata ricoverata per una sospetta polmonite. Gli accertamenti sono in corso. Una volta stabilizzata e collegata all’ossigeno, si è ripresa ma è stata comunque trattenuta in ospedale dove dovrà rimanere in osservazione in attesa che venga fatta anche una diagnosi precisa. La bambina stava male da qualche giorno. Sembrava una normale influenza ma nella notte tra sabato e domenica la situazione è precipitata, tanto che i genitori hanno deciso di portarla al pronto soccorso perché la piccola non riusciva a respirare. Temevano per la sua salute. Presentava anche un po’ di affaticamento al cuore, legato allo sforzo per respirare e all’agitazione. La situazione è comunque in miglioramento e la bambina sta seguendo la terapia prescritta.