Bimba di 8 anni mette i risparmi in una busta e li dona al gattile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una bambina di 8 anni ha messo in una busta i suoi risparmi e li ha donati al gattile. Un bel gesto quello della piccola Esmeralda che ha sorpreso tutti e commosso anche il web. Si tratta di una somma modesta ma di un valore simbolico prezioso. Quello che aveva ha deciso di donarlo per i gatti, che vengono accuditi con amore e sacrifici dalle volontarie del gattile. Ieri hanno voluto ringraziarla con un messaggio affidato alla pagina Facebook “Associazione gattofili anonimi senigalliese Onlus – il micile”, che subito ha fatto il pieno di like.«Oggi ci è arrivata questa busta – si legge nel messaggio corredato di foto -. Una busta bellissima che ci ha fatto commuovere. Perché chiederete voi? Semplice, la busta ci è stata inviata da una bambina di 8 anni di nome Esmeralda che ha deciso di donarci tutti i suoi risparmi. Siamo ancora imbambolate e sprizzanti di gioia per un gesto così grande. Grazie mille dal nostro cuore e da tutti i gattoni! Grazie Esmeralda!». Non è la prima volta che le volontarie ricevono donazioni, ma questa è stata davvero speciale. Quando una bambina si priva dei soldini che le hanno regalato e, invece di comprarsi qualcosa per sé, decide di destinarli ai mici bisognosi di affetto e spesso anche di cure, il suo nobile gesto non può passare inosservato. Arriva dritto al cuore.