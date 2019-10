Senigallia, la Bigelli Marmi fallisce dopo 60 anni: dipendenti in ansia, 12 già trasferiti

SENIGALLIA - Fallita la Bigelli Marmi Group srl dopo 60 anni di attività. La fine di un’epoca per una delle aziende senigalliesi tra le più floride in città, fino a pochi anni fa. E i dipendenti tremano. Il 10 ottobre si è riunita la camera di consiglio della sezione fallimentare del Tribunale di Ancona per dichiarare il fallimento, ufficializzato con la pubblicazione della sentenza giovedì scorso.

Governo-Whirlpool, c’è confronto Ma la strada è ancora tutta in salita

Mercatone Uno, riparte la vertenza dei 1860 lavoratori. E il tempo scade

La prima udienza per lo stato passivo è fissata al 29 gennaio 2020. Molti speravano che l’azienda potesse superare la fase di stallo anche grazie alla Senamarmi subentrata in affitto da alcuni mesi. Inizialmente la Bigelli Marmi aveva chiesto un concordato per poi rinunciare.



«Noi siamo in affitto e adesso lo pagheremo al curatore fallimentare – spiega Fausto Conigli, amministratore unico della Senamarmi e già sindaco di Trecastelli –. Abbiamo un contratto valido per quattro anni». L’amministratore è consapevole che tutti i beni della Bigelli Marmi, che loro stanno utilizzando oggi, andranno all’asta. «Speriamo che chiunque l’acquisti possa continuare a farci lavorare – aggiunge – alcuni macchinari non li utilizziamo perché abbiamo affittato solo un ramo dell’azienda però ci troviamo nella sede che finirà all’asta insieme al resto».

L’acquisto

Chi comprerà potrebbe acquistarla per farci altro ma non è escluso che la Senamarmi riesca da sola ad acquistare sede e macchinari per portare avanti il lavoro. «Gli affari vanno benino – conclude Conigli -, ma ci vorrà tempo per recuperare. Molti clienti se ne sono andati, alcuni sono arrabbiati per i lavori non finiti. Lo stesso con i fornitori, che non erano stati pagati, ma sapevamo che ci sarebbe voluto del tempo. L’azienda era rimasta ferma diversi mesi ma ce la stiamo mettendo tutta». Una doccia fredda anche per la Senamarmi che ha appreso nei giorni scorsi del fallimento. Dei 55 dipendenti della Bigelli Marmi, 12 sono stati trasferiti a giugno alla Senamarmi con accordo sindacale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA