«Bidoni pieni» e lasciano i rifiuti in strada: denunciati camionista e negoziante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Camionista sorpreso ad abbandonare i rifiuti lungo la Strada Bruciata di Cesano e nei guai è finito anche il titolare del negozio, dove aveva scaricato la merce poco prima di liberarsi degli imballaggi. Entrambi denunciati dai carabinieri.“I contenitori dei rifiuti erano tutti pieni, non sapevo dove lasciarli”. Si è giustificato così il camionista, rintracciato dai militari grazie al nome del negozio trovato sulle scatole abbandonate. Si tratta degli involucri di prodotti tipici della Sicilia. I carabinieri della Compagnia di Senigallia, guidati dal maggiore Cleto Bucci, hanno quindi denunciato in stato di libertà due catanesi di 34 e 29 anni residenti a Senigallia, per reati ambientali. A segnalare l’accaduto è stato un automobilista di passaggio che ha assistito alla scena.