Bicicletta contro camper un 13enne trasportato all'ospedale in eliambulanza

SENIGALLIA - Un 13enne è rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un violento scontro in Strada del Cavallo alle Saline. Il ragazzino, residente a Senigallia, in sella a una mountain bike si è scontrato con un camper e nell’impatto ha perso conoscenza. Sul posto è arrivata prima un’ambulanza poi l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Torrette, dove nel frattempo si è ripreso ma è stato trattenuto per alcuni traumi riportati. Non è in pericolo di vita.Secondo la polizia locale, il 13enne stava percorrendo Strada delle Saline in direzione Senigallia mentre il camper, guidato da un senigalliese rimasto illeso, procedeva nel senso contrario e aveva appena imboccato Strada del Cavallo. In quel momento il ragazzino avrebbe svoltato finendo addosso al camper. Ad avere la peggio è stato il giovane ciclista, volato via dalla sua mountain bike. In attesa dei soccorsi è stato adagiato con il capo su un cuscino: aveva perso anche del sangue dopo aver battuto la testa.