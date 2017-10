Ladri alle Saline, in fuga con due bici rubate Residenti preoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri in fuga con due biciclette da un condominio di via Podesti alle Saline mentre un 73enne milanese, in vacanza in città, è stato derubato al supermercato. Le vittime si sono rivolte alla polizia municipale ma solo l’anziano è riuscito a tornare in possesso del portafogli, vuoto però, perché i 50 euro che si trovavano all’interno erano spariti. E’ stato chiamato dai vigili urbani di Senigallia perché un signore, ritrovando per terra il portafogli con i documenti, lo ha portato al Comando di piazza Garibaldi. Il turista nel frattempo era rientrato a Milano, dove ha sporto denuncia presso la caserma di Milano Barona.Non poteva prolungare la vacanza sperando di rientrare in possesso dei documenti e del portafogli ed è quindi partito. Non si sa nulla invece delle due biciclette prelevate tra la sera e la notte di martedì da un condominio di via Podesti. I ladri, trovando una porta aperta nel condominio che collega garage e appartamenti, hanno girato nei pianerottoli cercando di entrare ma invano in qualche casa, poi alla fine, hanno ripiegato sulle biciclette.«Mi sono accorto la mattina – racconta il proprietario – sono entrambe nere da uomo. Erano praticamente nuove. Una aveva le borse laterali, l’altra il seggiolino da bambino. Ancora non ho avuto il tempo per andare dai carabinieri ma lo farò». Nel condominio non sono stati trovati segni di scasso ma una porta dimenticata aperta dove i ladri devono essere passati portandosi dietro le biciclette. Periodicamente nella pagina Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e dintorni” chi trova delle biciclette in giro scatta delle foto e le pubblica, per consentire a chi ne subisce il furto di ritrovarle. Spesso infatti vengono abbandonate dopo l’utilizzo. Ancora nessuno ha fotografato però quelle sparite alle Saline e nemmeno dalla polizia municipale sono state portate. Forse, essendo nuove, chi le ha prese non se n’è liberato. Nelle ultime settimane vari episodi si sono verificati anche fuori dalle scuole.