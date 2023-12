SENIGALLIA - Il Senigallia Beach Cross, cancellato dalla Giunta Olivetti, è tra i motivi delle dimissioni dell’ex assessore al Bilancio. Lo lasciano intuire gli organizzatori, delusi e indignati. Lo conferma proprio lei. «Nel malcontento generale – spiega Ilaria Bizzarri – c’era anche questo. Sicuramente un’occasione persa. Sono rimasta male nel vedere quanto sia stata sottovalutata, senza prenderla minimamente in considerazione. Una manifestazione con ospiti di rilievo, in un periodo, come quello delle festività natalizie, che avrebbe fatto sicuramente bene al nostro turismo».

Era già stata confermata la presenza di Bagnaia e Dovizioso. «La Giunta di Senigallia ha rifiutato un evento sportivo internazionale – scrivono gli organizzatori in una lettera aperta al sindaco -, che avrebbe proiettato la città nei circuiti mass mediali nazionali e fatto confluire migliaia di presenze in pieno inverno, così destagionalizzando la stagione turistica». La spiaggia libera della Cesanella era off limits ma gli organizzatori sono arrabbiati perché non è stata offerta loro un’alternativa. «Abbiamo chiesto ripetutamente un altro riscontro e un appuntamento per valutare sedi alternative – dicono -. Abbiamo cercato un dialogo e un confronto, chiedendo a più riprese di essere ricevuti da sindaco e assessore, per individuare eventualmente un’altra area. Ci siamo scontrati contro un muro di gomma, d’indifferenza. Nemmeno la dignità di una risposta negativa».

Erano disposti a spostarsi anche in un’altra area «Non interessa la collaborazione con l’associazionismo sportivo, non interessa proiettare Senigallia sui circuiti mass-mediali nazionali – proseguono - o la squadra nazionale di motocross delle Fiamme Oro con pluricampioni mondiali al seguito». Eppure, Senigallia ha aderito di recente al circuito “Città dei motori”. «Quali motori? Ci dispiace per l’assessore Bizzarri, che c’ha sempre sostenuto e ha dato le dimissioni forse anche per questo motivo. La nostra associazione sportiva era nata per quest’attività e ora saremo costretti a chiuderla. Siamo delusi e indignati».