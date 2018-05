I baywatch non si fermano per il pranzo: servizio senza interruzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Stanziati dal comune ulteriori 28.000 euro per il servizio di salvataggio in mare che nel periodo centrale dell’estate verrà garantito senza interruzione nella pausa pranzo. Da sabato infatti tornano i baywach sulle torrette. Dovranno vigilare dalle 10 alle 18 anche se dalle 13 alle 15 saranno dimezzati come ogni anno. La novità sta nel fatto che dal 20 luglio al 26 agosto invece sarà garantito integralmente dalle 10 alle 18 senza riduzione nella pausa pranzo. Ciò ha comportato un incremento di spesa da parte dell’ente.Ieri mattina in comune si è tenuta una riunione tecnica sull’estate con le associazioni di categoria. L’attenzione si è concentrata sul CaterRaduno e il Summer Jamboree, capisaldi dell’estate senigalliese. «Ci sono stati anticipati i provvedimenti necessari per la sicurezza – spiega Giacomo Cicconi Massi, segretario di Confartigianato – più o meno sulla scorta di quelli sperimentati la scorsa estate. Abbiamo posto l’attenzione sulla comunicazione preventiva per evitare, come accaduto la scorsa estate, che all’improvviso dei commercianti si trovino la strada chiusa. Era successo in piazza Simoncelli e via dei Commercianti. I provvedimenti devono essere condivisi con le attività, comunque favorevoli agli eventi». Manifestazioni importanti che hanno quindi un impatto in città ma, proprio per limitare al minimo i disagi, sono previsti incontri con le categorie.