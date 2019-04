Battuta di troppo: scoppia la rissa tra ragazzini italiani e cinesi al fast food

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lite al McDonald’s ieri tra alcuni ragazzini cinesi e tre giovani della zona. Un senigalliese stava cercando di attirare l’attenzione di un minore cinese seduto al tavolo con altri connazionali, per prenderlo in giro. Questo, indispettito per le frasi rivoltegli, ha fatto segno di andarsene. A quel punto è intervenuta una ragazza di Senigallia, in sostegno dell’amico, scagliandosi contro il giovane cinese che, a sua volta, si è difeso allontanando la ragazza dopo averle dato uno schiaffo. Di supporto sono però arrivati anche i rispettivi amici e sono partiti degli spintoni. La lite è durata diversi minuti e nel frattempo è stato contattato il 113 che inviato la volante sul posto. Tutto il gruppo è stato bloccato dagli agenti ed identificato. La ragazza e il giovane cinese sono stati condotti in commissariato per accertamenti. Entrambi si riservavano si sporgere querela.