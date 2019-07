Batte la testa e comincia â€‹a vomitare: paura per un bimbo in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Brutto spavento domenica in spiaggia per un bambino di un anno che ha sbattuto la testa. Un colpo non molto violento ma, inseguito al quale, il piccolo ha iniziato a vomitare per poi addormentarsi. I genitori preoccupati l’hanno portato al pronto soccorso, dove è stato trattenuto in osservazione tutta la notte anche in considerazione della tenera età.A rassicurare tutti che non fosse nulla di grave, ma forse solo una congestione, è stato il padre ieri con un post su Facebook. Il bimbo in questione è figlio di un ex consigliere comunale, nonché nipote di un ex sindaco di Senigallia. «Ieri al mare, dopo aver sbattuto la testa, ha iniziato a vomitare e dormire – ha scritto ieri il padre -. Portato in ospedale l’hanno trattenuto in osservazione. Forse una congestione». Numerosi i messaggi di pronta guarigione ricevuti nel post diventato ben presto virale.