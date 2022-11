SENIGALLIA- Tutta la zona rossa potrebbe entrare nella riperimetrazione del Pai, a cui farà seguito una variazione del piano regolatore generale. Una stretta sulla cementificazione, soprattutto dei locali interrati, anche in quartieri che finora non erano stati nemmeno inseriti nel piano di emergenza per il rischio idrogeologico perché mai il fiume li aveva raggiunti. «L’alluvione del 15 e 16 settembre ha ridisegnato la mappa dell’emergenza – spiega il sindaco Massimo Olivetti – e con essa anche le zone da mettere sotto tutela. L’Autorità di bacino, sulla scorta del rapporto d’evento, andrà a riperimetrare il Piano di assetto idrogeologico inserendo, come è facile presumere, le aree della zona rossa che finora non erano ricomprese. Il Comune potrà presentare delle osservazioni ma ci adegueremo perché già c’è stata negli anni troppa cementificazione selvaggia e oggi paghiamo gli errori urbanistici del passato».

Il passaggio

Gli sviluppi urbanistici si ridurranno notevolmente come è previsto nelle aree tutelate dal Pai. E’ un passaggio obbligato, come era accaduto nel 2014, ma che non basterà a mettere al riparo la città dai futuri rischi. «A Senigallia sono state costruite case sulle anse del fiume e nelle golene – prosegue il sindaco – e questo è accaduto anche dopo l’alluvione del 1976. Ora è difficile porre rimedio agli scempi del passato perché troppe case andrebbero abbattute e ovviamente non lo possiamo fare». Il caso è stato trattato anche nell’ultimo consiglio comunale dove il sindaco ha parlato di delocalizzazione, che il Comune non può permettersi. «Ci sono situazioni dove sarebbe la soluzione migliore – aggiunge – ma chi paga? Il Comune non può farsene carico ma al massimo può dare la disponibilità nell’individuare nuove aree. La soluzione più logica, non potendo ormai spostare le case costruite in zone pericolose, è mettere in sicurezza il fiume facendo tutti gli interventi necessari per garantire l’incolumità pubblica, quindi vasche di espansione e sistemazione degli argini con costante pulizia del fiume». Sono quasi 10mila i residenti nella zona rossa colpita dall’ultima alluvione, di questi 1800 famiglie hanno presentato una richiesta di risarcimento per un ammontare di 40milioni e 800mila euro di danni.